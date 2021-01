The Last of Us: Part II heeft in tegenstelling tot verschillende PS4-games geen PS5-upgrade of update gekregen, maar natuurlijk is de game wel gewoon speelbaar op de nieuwe console via backwards compatibility. Sony lijkt echter een hint te geven dat er wat aan zit te komen, wat blijkt uit een uitspraak van Worldwide Studios baas Hermen Hulst.

In een discussie op het PlayStation Blog waar verschillende mensen uit de industrie hun game van het jaar bespreken, geeft Hulst aan dat hij erg onder de indruk is van wat Sucker Punch en Naughty Dog met hun titels gedaan hebben om het zo goed te laten draaien op de PlayStation 5.

“I am also very impressed with the work that Sucker Punch and Naughty Dog did to make both titles run so well on PS5.”

Opvallend is echter dat The Last of Us: Part II helemaal geen PS5-update heeft gehad. Weet Hulst meer en zit er wat in de pijplijn of heeft hij zich simpelweg vergist? Mocht er inderdaad een update aankomen, dan zal het vast niet lang duren tot we er meer over horen.