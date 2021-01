A Way Out was een vrij bijzondere game, gezien je de titel in coöp moest spelen waarbij ontwikkelaar Hazelight op een creatieve manier verschillende gameplay elementen met elkaar wist te combineren. Niet voor niets kreeg de game een vrij hoog cijfer in onze review.

EA nam met de game een behoorlijke gok, want de uitgever had niet verwacht dat de game goed zou verkopen. Sterker nog, EA dacht dat de game helemaal niet zou verkopen, maar toch bleven ze Josef Fares en zijn studio steunen. Met succes, want de game is bijna 3.5 miljoen keer verkocht, zegt hij in een interview met IGN.

“When I believe in something, nothing can stop me. Obviously no one believed in [A Way Out] – not even EA thought it would sell, but they still believed in me. I didn’t care. I was like, ‘This is going to happen.’”

Hazelight is een relatief kleine ontwikkelaar en met het verkochte aantal exemplaren realiseert Fares zich ook dat de game daarmee door pakweg 7 miljoen mensen is gespeeld. Een bijzonder groot aantal voor een studio van 30 tot 35 man.

“These numbers for a small team of 30, 35 people are madness, you know? And at 3.5 million units sold, that means that, I don’t know, almost seven million people played this game, which is crazy.”

Momenteel werkt Hazelight aan de game It Takes Two, wederom een coöp game die gepland staat voor een release op 26 maart. Meer over die game hier.