Hitman III ligt vanaf woensdag in de winkel en de game zal ongetwijfeld gepaard gaan met een zogeheten day one patch. Toch weten we nog niets over aankomende updates, hoewel ontwikkelaar IO Interactive wel de details van update 0.00.0 gedeeld heeft.

Een merkwaardig versienummer, nietwaar? Dat klopt, want de ontwikkelaar kan het niet laten om even een geintje uit te halen. Bij deze update horen namelijk ook details en die zijn samenvattend als volgt: de game is nog niet beschikbaar. Hieronder het complete overzicht.