Respawn Entertainment heeft aangekondigd dat het achtste seizoen van Apex Legends, Mayhem genaamd, op 2 februari 2021 van start gaat. Dit valt precies samen met het tweejarige jubileum van de game en vanzelfsprekend komt dit seizoen met de nodige nieuwigheden.

De meest belangrijke is de toevoeging van Fuse, wat de nieuwe Legend voor de game is. Fuse wordt omschreven als een relaxte explosievenliefhebber en in de video hieronder krijg je meer van hem te zien. Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat het wapenarsenaal uitgebreid wordt met de 30-30 Repeater.

Tot slot wordt Kings Canyon opgeschud door de derde grote vernieuwing van de map, wat voor wat variatie moet zorgen. Naarmate het seizoen dichterbij komt zal men nieuwe beelden en informatie delen over alle andere toevoegingen en veranderingen die op stapel staan.