Woensdag 20 januari is het dan eindelijk zover, de eerste grote release van 2021 is dan een feit. Hitman III verschijnt die dag in de winkelrekken voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. We kunnen nu echter al de launch trailer van deze game met jullie delen.

Hitman III zal het laatste deel zijn in de World of Assassination trilogie. Bij aankoop van Hitman III zal je niet alleen dit slotstuk kunnen spelen, maar ook de voorgaande delen (via de zogeheten Access Pass). Dit is leuk indien je deze voorgaande delen nog niet gespeeld hebt of als je gewoon even je geheugen wilt opfrissen.

Zoals te zien is in de trailer en je ook hier kunt lezen, zal Agent 47 wederom een heuse wereldreis gaan maken. Deze wereldreis is trouwens ook te spelen in VR en daar kijken we best naar uit. De review mag je ergens later deze week verwachten.