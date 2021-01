F1 2020 kwam in de zomer van afgelopen jaar ter wereld en dat was volgens Lennard weer een Formule 1 game om u tegen te zeggen, zoals je kunt lezen in zijn review. Dat betekent echter niet dat Codemasters klaar is met het ondersteunen van de game en de ontwikkelaar heeft dan ook een nieuwe update uitgerold.

De patch tilt de game naar versie 1.15 en corrigeert met name een aantal kleine foutjes. Zo heeft Marcus Armstrong vanaf nu de juiste nationaliteit en rijdt Pedro Piquet nu met het goede nummer op zijn achtervleugel. Benieuwd wat er nog meer aangepakt is? Lees dan de patchnotes hieronder: