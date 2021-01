Bandai Namco heeft al laten weten dat gamers die Dragon Ball Xenoverse 2 hebben aangeschaft, aankomende lente een nieuw personage mogen verwachten door middel van een update. De uitgever heeft nu gemeld dat daar nog een vechter bij zal komen.

Het personage wat al bekend was gemaakt was Pikkon. De vechter die daar nog bij zal komen is Toppo. Dit is een nederig en respectvol personage die gelooft in gerechtigheid. Daarbuiten zal de update ook nieuwe figuren aan de ‘Hero Colliseum’ toevoegen, alsook nieuwe ‘Expert Missions’.