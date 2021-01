Hitman III is vanaf morgen verkrijgbaar en daarmee sluit IO Interactive de World of Assassination trilogie in z’n geheel af. Deze game is te spelen op de PlayStation 4 en 5, waarbij er ook virtual reality ondersteuning geboden wordt.

Verder is het in Hitman III ook mogelijk om de locaties van de eerste twee delen te bezoeken, waardoor het een meer dan complete game is. Onze review zal zeer snel verschijnen, in de tussentijd zijn de eerste reviews nu online gegaan en die schetsen een positief beeld.

Player 2 – 10.0

GamesBeat – 10.0

Attack of the Fanboy – 10.0

TrueGaming 9.0

GameWatcher – 9.0

IGN – 9.0

The Games Machine – 9.0

Gameblog.fr – 9.0

Shacknews – 9.0

GAMINGbible – 9.0

PC Gamer – 9.0

Game Informer – 9.0

GameSpot – 9.0

Screen Rant – 9.0

Destructoid – 9.0

GamesRadar – 9.0

Noisy Pixel – 9.0

SpazioGames – 8.8

Game Revolution – 8.5

Millenium – 8.5

Power Unlimited – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

PC Invasion – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

JeuxActu – 8.5

Digital Trends – 8.0

Everyeye.it – 8.0

TheGamer – 8.0

DualShockers – 8.0

Stevivor – 7.0

Comicbook.com – 7.0

Blijf PSX-Sense in de gaten houden voor onze review en check hier de launch trailer.