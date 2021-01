Bloodborne kent over de hele wereld enorm veel fans en de game was voor mij persoonlijk absoluut dé game van de generatie. Of Sony de game ooit gaat oppoetsen of dat ze een speciale update uitbrengen voor de PlayStation 5, is op dit moment helaas nog niet duidelijk.

Dat weerhoudt fans er echter niet van om hun eigen creatieve Bloodborne projecten op te zetten. Zo ook Lilith Walter, die op dit moment werkzaam is als lead programmer voor de indie JRPG Witch. Op Twitter onthult ze namelijk dat ze bezig is met een Bloodborne ‘demake’. Oftewel, een speelbare versie van de game als deze was uitgekomen voor de originele PlayStation.

Dit laat ze zien middels een aantal korte video’s, inclusief werkende combat, animaties en geluidseffecten en we moeten zeggen: het resultaat mag er absoluut wezen. Zie jij een Bloodborne demake zitten? Ik wel!

Can't save without a save point 📝 pic.twitter.com/5AAQrqCV4B — Lilymeister ✨🏳️‍⚧️ BLACK LIVES STILL MATTER (@b0tster) January 16, 2021

You can now load maps by entering a load zone. Right now it only supports one entrance per map so multi entrance support is next! pic.twitter.com/JUiSUoecxV — Lilymeister ✨🏳️‍⚧️ BLACK LIVES STILL MATTER (@b0tster) January 17, 2021