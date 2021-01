Nu het jaar 2021 lekker onderweg is, verschijnen er ook steeds meer games. Hieronder vallen natuurlijk ook de wat grotere releases en de eerste Triple-A release van 2021 is een feit met Hitman III, waarvan je onze review hier kan lezen. Daarnaast is deze week ook de PS5-upgrade voor RIDE 4 uitgekomen, waarbij Milestone ook gelijk een nieuwe editie van de game heeft uitgebracht.

Hieronder zoals je van ons gewend bent het wekelijkse overzicht met alle nieuwe content die is uitgekomen in de afgelopen dagen.

PS4/PS5 Games

Hitman III – €69,99

Hitman III – Deluxe Edition – €89,99

Crimsonland – €9,99

RIDE 4 – €69,99

RIDE 4 – Special Edition – €99,99

PS4 Games

Don’t Starve Mega Pack 2020 – €32,99

Turrican Flashback Collection – €29,99

Teratopia – €14,99

Waves Out! – €9,99

Balancelot – €7,99

Memoranda – €14,99

Bullet Roulette – €8,99

Space Break – €7,99

Forest – €7,99

Demo’s