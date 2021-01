Sony heeft net als andere uitgevers updates voor PS4-games uitgebracht die ervoor zorgen dat de games op de PS5 op 60 frames per seconde draaien. De lijst met titels in dat kader wordt nu uitgebreid, maar niet op een gebruikelijke manier. Namelijk dankzij een mod.

Het gaat om The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition. Er is een mod beschikbaar gesteld – gemaakt door MWright – die de game op de PlayStation 5 op 60 fps laat draaien. Normaliter is het zo dat als je gebruik maakt van mods, je geen Trophies meer kan halen, maar dat kan met deze mod vermeden worden.

Als je de desbetreffende mod gebruikt moet je aan het spel beginnen of een savegame starten en dan naar het beginmenu gaan. Daar zet je de mod weer uit, maar deze blijft toch werkzaam. In de onderstaande video kan je zien hoe het precies in zijn werk gaat.

Het ziet er naar uit dat dit ook op de PlayStation 4 en Pro mogelijk is. Alleen wordt daar geen stabiele framerate bereikt.