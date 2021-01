Een van de games waar dit jaar door velen ongetwijfeld naar uitgekeken wordt, is Resident Evil 8: Village. Wil jij de game al voor de release spelen, dan is dit je kans. Capcom is op zoek naar beta testers voor het nieuwste deel in de serie, tenminste daar lijkt het wel op.

De Japanse uitgever/ontwikkelaar zoekt mensen die tussen 27 en 31 januari als beta tester willen fungeren. Ze laten niet weten voor welke game het is, maar de url voor de test is: “https://www.residentevil.com/village/us/topics/25th-cbt/”, dus het moet wel heel raar lopen als het om een andere titel gaat dan Resident Evil 8: Village, gezien ‘village’ in de url voorkomt.

Om in aanmerking te komen moet je 18 jaar of ouder zijn, een Capcom ID hebben en deze gelinkt hebben aan het Resident Evil Ambassador programma. Je hebt meer kans als je dit al gedaan hebt en je ondertussen een platina lidmaatschap hebt, maar niet geschoten is altijd mis.

Wil je kans maken om als beta tester aan de gang te gaan met mogelijk Resident Evil 8: Village, dan kan je dat hier doen. Als je wordt uitgekozen krijg je de keuze om de Xbox One- of PlayStation 4-versie te spelen, dus niet de current-gen versie.