In januari werd de releasedatum van King of Seas bekendgemaakt, maar kort daarna werd de game alsnog uitgesteld. We hebben er even op moeten wachten, maar de release is nu alsnog daar.

King of Seas is een game die precies implementeert wat gamers leuk vinden aan de zeevaart in Assassin’s Creed IV: Black Flag en wat Skull & Bones zou moeten presenteren. De game is nu verkrijgbaar in de PlayStation Store voor een bescheiden €24,99. De launchtrailer van de game check je hieronder voor een indruk.