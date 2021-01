Al vrij vroeg begonnen consolemakers met het bedenken en creëren van gelimiteerde uitgaves van consoles. Het duurde niet lang voordat ook menig hobbyist het originele design begon aan te passen en in 2021 zijn op maat gemaakte consoles juist heel normaal.

Het kan zoiets simpels zijn als een faceplate voor de PS5, maar ook een heel project om een bejaarde console wat liefde te geven is niet ongewoon. Hieronder laat YouTuber The Q zien hoe dat in zijn werk gaat met het eerste model PlayStation 2, die hij eerst volledig uit elkaar haalt en nadien een make-over geeft.

Uiteindelijk heeft de console een volledig doorzichtig exterieur en het resultaat mag er gerust wezen!