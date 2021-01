Gespeeld: Persona 5 Strikers – Nog even wachten en dan kunnen wij ruim een jaar later dan onze vrienden in Japan eindelijk aan de slag met Persona 5 Strikers. De Persona-serie is niet vies van spin-offs, maar dit is de eerste keer dat de serie een uitstap maakt naar het musou genre, hoewel de Persona sfeer, zoals we gewend zijn, in dit alles er nog steeds vanaf druipt. Geen nadruk meer op het role-playing element, maar pure actie… Vooruit, ook behoorlijk wat stealth. Het blijven immers de Phantom Thieves met wie we te maken hebben en zoals elke goede dief weet is het verrassingselement natuurlijk één van de belangrijkste factoren.

Guess who’s back?

Tijdens de speelsessie hebben wij zo ongeveer de eerste twee uur van dit avontuur mogen verkennen, maar het werd ons gelukkig al snel duidelijk dat Persona 5 Strikers meer is dan puur een musou in het Persona universum. De held van het verhaal, Joker, keert na een half jaar terug naar Tokio om zijn vrienden weer eens te kunnen zien. Wat begint met een hoop vreugde en gelach, gaat al snel de wat duistere kant op wanneer de Phantom Thieves erachter komen dat diverse mensen zich vreemd gedragen. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht.

In Persona 5 Strikers wissel je net als in de gewone Persona 5 tussen het echte leven, waar je dus door Tokio kan lopen als zijnde een hub-wereld en de zogenoemde Jails. Deze Jails komen voort uit een op het eerste gezicht onschuldige app genaamd EMMA. Mensen die gebruik maken van deze app komen in een Jail terecht waar zij aangevallen kunnen worden door Shadows, de bekende vijanden in de Persona serie. Aangevallen worden door de Shadows heeft desastreuze gevolgen in het echte leven voor de gewone mens, maar niet voor de Phantom Thieves.

Aparte hybride

Tot op heden hadden we de game nog niet in onze handen gehad, dus het was leuk om te merken dat de game net zo goed speelt als dat hij er uitziet. Dit is wel de hack & slash gameplay die we gewend zijn van Omega Force. Daarnaast is het ook nog eens leuk om naar te kijken door het behoud van de art-style die we kennen van Persona 5. Sommige gevechten voelen gewoon aan alsof je naar een vette vechtscène in een anime serie aan het kijken bent, dat zit dus qua visuele presentatie wel snor.

Natuurlijk staan Joker en zijn vrienden er niet alleen voor. Gezien de titel mag je het natuurlijk wel verwachten, maar de Persona’s hebben ook een belangrijke rol in deze game. Tijdens het vechten kan jij dynamisch wisselen tussen diverse Persona’s die je hebt weten te ontgrendelen en zo krachtige aanvallen gebruiken, of juist iemand in jouw party wat oplappen. De Persona’s zijn veelal hetzelfde gebleven als in de originele game, alleen pakken de aanvallen nu anders uit dan in de bekende turn-based gameplay. Door jouw aanvallen goed te timen kan je ook meerdere Shadows van het veld afvegen, waar je normaliter gewoon een slachtoffer zou kiezen en daar al jouw kracht op loslaat.

Deze dynamiek is dan ook hetgeen wat Persona 5 Strikers een leuke toevoeging aan het universum maakt. Je merkt duidelijk dat P-Studio betrokken is geweest bij de ontwikkeling van deze game, want dit zijn elementen die we niet hadden verwacht van enkel Omega Force. We hebben nu echter alleen het topje van de ijsberg gezien, dus in hoeverre deze gameplay verfrissend zal blijven tijdens een volledige playthrough durven wij jullie nog niet te zeggen.

Soepel, soepeler

Persona 5 Strikers is een PS4-game, maar deze werkt natuurlijk ook prima op de PS5. Wij hebben de game op onze PS5 gespeeld en natuurlijk even gekeken naar de grafische opties. Er is een quality modus en een performance modus, maar wat deze precies op de PS5 doet is voor ons even een vraag. Met de performance modus wordt de game inderdaad wat minder mooi, maar het draait wel stabiel op zestig frames per seconde. Gek genoeg lijkt dit bij de quality modus ook het geval, maar dan ziet de game er een stuk mooier uit. De performance modus lijkt dus vooral iets voor PS4-systemen te zijn. Wellicht dat we dit wat meer onder de loep kunnen nemen bij de review.

Voorlopige conclusie

We merken aan alles dat Persona 5 Strikers de nodige liefde heeft gekregen van zijn ontwikkelaars. Elk aspect is prima verzorgd en de game lijkt een prima tussendoortje te zijn ter compensatie van het feit dat we, waarschijnlijk, nog jaren moeten wachten op Persona 6. We zijn voornamelijk benieuwd of deze “Strikers-formule” een kanshebber is om een blijvertje te zijn. De dans spin-offs hebben namelijk wel nog nieuwere delen gekregen. Maar goed, voor we daar écht wat over kunnen zeggen moeten we toch echt de volledige ervaring achter de rug hebben. Komende maand weten we meer.