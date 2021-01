Maar welke? Dat is nog maar de vraag. De studio van Sony PlayStation, gevestigd in San Diego, houdt zich momenteel sowieso bezig met de ontwikkeling van een PS5-game. Al lijkt het erop dat al het werk wat daar verricht wordt achter gesloten deuren blijft.

Echter werd via LinkedIn wat meer duidelijk over wat we mogen verwachten van de studio in de toekomst. Volgens het profiel van Michael Mumbauer, eerder werkzaam bij Sony San Diego, is zijn laatste prestatie gelinkt aan deze studio het volgende:

“His latest achievement is having built a brand new, all-star, AAA Action/Adventure development team for Playstation. Based in San Diego and utilizing proprietary engine technology, this team was assembled to expand upon existing franchises and craft all new stories for the next generation of gamers.”

Er wordt enorm veel gespeculeerd over welke franchise zij op dit moment onder handen nemen. Zo zouden zij volgens de geruchten in het geheim aan een nieuwe game in het Uncharted universum werken, nadat Naughty Dog had laten weten dat zij zich op andere games willen focussen. Wat hier precies van waar is weten we niet, maar helaas houdt iedereen die ook maar iets weet over de precieze bezigheden van de studio de lippen stijf op elkaar.