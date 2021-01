Eind vorig jaar kon je hier op PSX-Sense lezen dat er een webpagina voor Cyberpunk 2077 live was gegaan. Toen stond er nog te lezen dat de gratis content voor de game begin 2021 zou verschijnen, zonder een concrete releasedatum te noemen. Die webpagina is nu aangepast.

Nu staat er te lezen dat de gratis content in de komende maanden zal gaan verschijnen, dus er is niet langer sprake van begin 2021. Het ziet er dus naar uit dat CD Projekt RED de contentdrops heeft uitgesteld naar een later moment, wat ongetwijfeld te maken heeft met het werk dat ze nog te doen hebben.

De game draait immers nog altijd niet goed op oudere platformen en de ontwikkelaar beloofde vrij snel na de release dat ze begin dit jaar met verbeteringen zouden komen. De kans is groot dat daar nu alle aandacht op ligt. Wat dat betreft kan je een roadmap hier vinden.