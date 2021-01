PUBG – PlayerUnknown’s Battlegrounds – teert al jaren op hetzelfde concept dat de nodige uitbreidingen heeft gezien qua content. Nieuwe games of spin-offs zijn er niet echt verschenen, maar dat zit wel in de pijplijn. Zo werd onlangs duidelijk dat The Callisto Protocol in het hetzelfde universum als PUBG plaats zal vinden en dat is niet het enige wat onderweg is.

Er gaan immers ook al geruchten dat er een vervolg in ontwikkeling is en om er nog een schepje bovenop te doen blijken er ook nog andere games in de maak te zijn. Bloomberg meldt namelijk dat Krafton, het bedrijf achter PUBG Corp. heeft aangegeven dat ze een aantal nieuwe games zullen gaan uitbrengen. Hieronder vallen mobiele Battle Royale games, alsook een volledig nieuwe consolegame.

Die game staat gepland voor een release in 20222, waardoor de link gelegd kan worden naar eerdere geruchten over een vervolg. Want betreft het hier PUBG 2.0 of gaat het om een volledig nieuwe en dus andere game? De tijd zal het leren.