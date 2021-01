Later deze week loopt de grote januari sale in de PlayStation Store ten einde, maar voor het zover is heeft Sony alweer een nieuwe sale gelanceerd. Deze sale gaat onder de noemer ‘Games voor nog geen €20,-‘ en daarin tref je dus games die een maximale prijs van €19,99 kennen.

Het merendeel is echter een stuk goedkoper en met ruim 300 aanbiedingen zitten er vast mooie deals voor je tussen. Hieronder een greep uit het aanbod, voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht.

RAGE 2 – Van €69,99 voor €19,99

The Surge 2 – Premium Edition – Van €59,99 voor €17,99

Jurassic World Evolution Deluxe Edition – Van €54,99 voor €13,74

Sword Art Online: Fatal Bullet – Van €39,99 voor €9,99

Scribblenauts Mega Pack – Van €29,99 voor €7,49

Banned Footage Vol.2 – Van €14,99 voor €5,99

Deus Ex: Mankind Divided – Van €29,99 voor €4,49

Assassin’s Creed IV: Black Flag – Van €29,99 voor €11,99

Thief – Van €19,99 voor €1,99

Dishonored: Death of the Outsider – Van €29,99 voor €8,99

Call of Duty: Ghosts Gold Edition – Van €69,99 voor €19,99

Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition – Van €29,99 voor €6,89

Until Dawn – Van €19,99 voor €9,99

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition – Van €39,99 voor €12,99

Persona 5 – Van €69,99 voor €10,49

Gran Turismo Sport Spec II – Van €29,99 voor €14,99

Mortal Kombat X XL Pack – Van €24,99 voor €9,99

NBA 2K Playgrounds 2 – Van €29,99 voor €7,49

Until Dawn: Rush of Blood – Van €19,99 voor €6,99

Far Cry 4 – Van €29,99 voor €10,19

Titanfall 2: Ultimate Edition – Van €29,99 voor €5,09

LEGO NINJAGO Movie videogame – Van €59,99 voor €19,99

