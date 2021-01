Death Stranding was met afstand één van de meest polariserende titels van de vorige generatie, maar dit heeft zich kennelijk niet geuit in de verkoopcijfers. Dit onthulde Timur222 op Twitter, die al eerder wist te vertellen dat Sony San Diego schijnbaar aan een bestaande franchise werkt.

Timur haalt zijn informatie op via het LinkedIn-profiel van Michael Mumbauer, die onlangs zijn prestaties een update heeft gegeven. Zo benoemt Mumbauer dat hij heeft gewerkt aan franchises die ‘record breaking’ verkoopcijfers hebben gehaald, zoals The Last of Us, Spider-Man en God of War. Dat zijn natuurlijk toppers, maar de verrassing in dit lijstje is toch wel Death Stranding.

De game was wel degelijk een succes, maar naar verluidt wist de game niet zo goed te verkopen als men in eerste instantie had gehoopt. Waar of niet, Kojima Productions werkt inmiddels hard aan hun volgende project, en we hopen natuurlijk dat ze snel meer info gaan delen!