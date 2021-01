Volgende maand kunnen liefhebbers van de NioH-serie aan de slag met een PlayStation 5-remaster van beide games. Via de Japanse website Gamespark is duidelijk geworden dat er drie grafische opties beschikbaar zullen zijn.

Heb je een 4K-tv, dan kun je de NioH Collection op deze resolutie spelen met een framerate van 60 frames per seconde. Heb je nog een ouderwetse 1080p tv, dan is er een optie om deze resolutie te gebruiken en de game ook op 60 fps te spelen. Je hebt dan wel betere schaduwen en textures, en er zijn meer bladeren en dergelijke te zien dan in de 4K modus. Wil je liever dat de game zo soepel mogelijk draait, dan is er ook een 1080p en 120 fps optie.

De speciale opties van de DualSense zullen ook gebruikt worden. Zo wordt de haptische feedback gebruikt voor de verschillende abilities die je hebt en de adaptieve triggers worden ingezet als je een pijl en boog gebruikt.