Onlangs konden we jullie al vertellen over de eerste episode van seizoen 1 voor The Crew 2: The Chase, en toen kondigde Ubisoft al aan dat het seizoen opgesplitst zou worden in twee episodes van ieder twee maanden. Vanaf vandaag gaat de tweede episode dus van start en die heet toepasselijk: The Hunt.

Net zoals in de eerste episode rijd je nog steeds voor de particuliere bank Vault Corp en het is aan jou om de boeven op de hielen te zitten die Vault Corp beroofd hebben. Ditmaal ga je echter off-road in de Rally Raid, Rally Cross Chase en een aantal nieuwe PvE-evenementen. Daarnaast kun je middels dagelijkse en seizoensgebonden uitdagingen weer beloningen vrijspelen met een nieuwe Motorpass.

Ook een aantal frisse bolides passeren de revue, zoals de Ford F-150 SVT Raptor 0210 Enforcer Edition, die ongetwijfeld goed van pas zal komen tijdens de off-road evenementen. De update brengt ten slotte nog een aantal nieuwe aanpassingsopties en LIVE summits met zich mee.

Benieuwd hoe dit er allemaal uitziet? Bekijk de trailer hieronder!