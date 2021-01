Na een geruime tijd afwezig te zijn geweest is de PlayStation Store deal van de week weer terug. Een apart segment in de PlayStation Store waar een titel specifiek in de spotlights wordt gezet, eventueel met verschillende edities.

Ditmaal is de PlayStation Store deal van de week EA Sports UFC 4. Het gaat hier dan uitsluitend om de Deluxe Edition, wat de meest dure editie van de game is. Die zakt tijdelijk van €79,99 naar €44,79, waardoor de game voordeliger is dan de reguliere uitgave.

Mocht je EA Sports UFC 4 overwegen, dan is deze editie momenteel de meest interessante. Interesse in de game? Dan kan je hier in de PlayStation Store terecht. Eerst meer weten? Check dan hier onze review.