Als je in Marvel’s Spider-Man de platinum Trophy had gehaald, dan kreeg je een aardige attentie van Sony. Dit heeft het Japanse bedrijf nu ook gedaan met Spider-Man: Miles Morales.

Niet iedereen is even enthousiast over Trophies, maar het is natuurlijk altijd leuk als je wat krijgt wanneer je een platinum Trophy hebt gehaald. Als je dit voor elkaar hebt gekregen in Spider-Man: Miles Morales, dan krijg je een mail van Sony met als beloning een fotolijst die je kan gebruiken voor de foto-modus van het spel.

Een van onze redactieleden heeft deze mail ook ontvangen, terwijl hij de game niet eens gespeeld heeft. Bij navraag bleek dat de mail was verstuurd doordat hij de platinum Trophy van de PlayStation 5-remaster van Marvel’s Spider-Man had gehaald. Je moet dus niet raar opkijken als je de mail ook ontvangt als je Miles Morales nog niet hebt aangeraakt.