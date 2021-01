Met de afronding van de laatste NioH 2 uitbreiding – The First Samurai – is de game echt klaar en ontwikkelaar Team Ninja heeft al aangegeven dat zij de NioH-franchise voor nu even laten rusten. Al snel gingen de geruchten dat de Japanse studio bezig zou zijn met een nieuwe Ninja Gaiden, maar dat is helaas niet het geval.

Dit vertelt Fumihiko Yasuda – de regisseur van NioH 2 – in een interview met VGC. De beste man ontkent stellig dat Team Ninja werkt aan een Ninja Gaiden titel, en dat er op dit moment ook geen plannen zijn om een dergelijke game te maken. Hij slaat de deur niet compleet dicht, want Yasuda geeft wel aan dat hij nog heel graag een nieuw deel zou willen maken.

“[There are] no plans currently, but I’ve always wanted to make a new instalment in the series, so here’s hoping for that!”

Dat sluit een terugkeer van Ryu Hayabusa dus niet compleet uit, want Yasuda rept met geen woord over de Ninja Gaiden Sigma Trilogy die onlangs opdook in Hong Kong. Laten we hopen dat daar maar snel een officiële aankondiging van komt!