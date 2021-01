Vorig jaar februari kwam Two Point Hospital uit voor onder andere de PlayStation 4 en de game wist goed in de smaak te vallen. Er is nu een nieuwe editie onderweg, die aardig wat extra content met zich meebrengt.

Op 5 maart zal Two Point Hospital: Jumbo Edition zowel fysiek als digitaal worden aangeboden. Deze uitgave bevat de standaard game plus vier uitbreidingen en twee ‘item packs’. Deze zijn als volgt:

Bigfoot

Pebberley Island

Retro Items Pack

Exhibition Items Pack

Close Encounters

Off the Grid

Deze extra content is nog nooit uitgegeven voor de PlayStation 4-versie, maar zal op 5 maart ook los te verkrijgen zijn. Hoeveel deze losse uitbreidingen moeten kosten is nog niet bekend. De Jumbo Edition kost €39,99.