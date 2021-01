De vrolijke platformer Balan Wonderworld verschijnt binnen enkele maanden, maar gelukkig hoeven we niet zo lang meer te wachten vooraleer we de game kunnen uittesten. Square Enix kondigde namelijk aan dat de game eind deze maand een demo zal krijgen, waardoor we al vier levels van tevoren kunnen beleven.

Specifiek gaat het hier om Act 1 en 2 van Chapter 1, Act 1 van Chapter 4 en ten slotte Act 1 van Chapter 6. Je kan deze levels bereiken door middel van “The Isle of Tims”, wat je uitvalsbasis is. Je kan de demo alleen aangaan, maar je kan ook met een vriend de lokale multiplayer uitproberen.

De demo is verkrijgbaar vanaf 28 januari, Balan Wonderworld zelf verschijnt op 26 maart.

Twee spelers kunnen de game samen verkennen als Leo en Emma, de sterren van de show, in de lokale coöpmode, waarbij ze vaardigheden van verschillende kostuums kunnen combineren voor toegang tot nieuwe wegen die je in je eentje niet kunt bereiken! Verbind simpelweg een tweede controller en druk op een willekeurige knop om de coöpmode te activeren. Gebruikmakend van diverse kostuumvaardigheden kunnen spelers de Balan Statues in elke stage verzamelen en toegang krijgen tot de verborgen Balan’s Bout mini-games. De demo biedt toegang tot drie van de twaalf magische werelden in BALAN WONDERWORLD:

Wereld 1 – The Man Who Rages Against the Storm

Speelbare gebieden: Act 1, Act 2, eindbaasgevecht

Wereld 1 verplaatst spelers naar een prachtige boerderij, tussen glooiende heuvels met gigantische gewassen. Deze mysterieuze wereld is geweven uit de herinneringen in het hart van Jose Gallard, een boer wiens prachtige maïsveld door een storm werd verwoest. De eindbaas die in de diepten van Jose’s wereld op de loer ligt, is Barktholomew, de belichaming van Jose’s wanhoop nadat hij zag dat zijn maïsveld was vernietigd. Om dit level te voltooien, moet je gebruik maken van diverse kostuums, inclusief het Jumping Jack-kostuum waarmee spelers naar plaatsen kunnen springen die ze normaal niet kunnen bereiken, en het Dainty Dragon-kostuum waarmee spelers vuur kunnen spuwen om obstakels te verwijderen!

Wereld 4 – The Boy Who Would be One with the Wind

Speelbaar gebied: Act 1

Wereld 4 speelt zich af in een fantastische omgeving die voortkomt uit het hart van Chang Haoyu en zijn liefde voor de hoge hemelen, waar fietsonderdelen en drijvende eilanden van alle formaten door de lucht zweven. Ook in deze wereld kun je handig gebruik maken van diverse kostuums, zoals het Soaring Sheep-kostuum, waarvan je de donzige vacht kunt opblazen om door de lucht te zweven, en het Aero Acrobat-kostuum waarmee je vliegende trappen kunt uitvoeren tegen ballonnen en vijanden!

Wereld 6 – The Girl and the Kitten

Speelbaar gebied: Act 1

Wereld 6 volgt het verhaal van Cass Milligan en toont de stad waarin ze een schattige kitten vindt. In deze magische wereld, die is opgebouwd uit de goede herinneringen van Cass Milligan, zweven snoepjes en boeken in de lucht en tref je mysterieuze gebouwen vol bewegende tandwielen. Spelers kunnen diverse kostuums gebruiken om de mysteries van deze wereld te ontrafelen en krachtige aanvallen uit te voeren, zoals het Gear Prince-kostuum dat je machines laat bedienen en het Pumpkin Puncher-kostuum waarmee je een raketstoot kunt uitvoeren!

Spelers krijgen ook toegang tot het Isle of Tims, een uitvalsbasis en toegangspoort tot de drie mysterieuze werelden. Hier ontmoeten spelers Tims, magische wezens met krachtige vaardigheden die Leo en Emma kunnen helpen bij het verkennen van elke wereld en de strijd tegen de Negati! Op het Isle of Tims kunnen spelers ook magische druppels oogsten uit de kleurrijke bloemperken die overal op het eiland te vinden zijn. Deze druppels kunnen ze aan de Tims voeren om hun vaardigheden te verbeteren.