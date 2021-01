Alle schijnwerpers staan momenteel op de release van “The NioH Collection” gericht, maar uiteraard denkt ontwikkelaar Team Ninja al aan de toekomst. Onlangs werd bekendgemaakt dat de NioH-franchise even op pauze zal staan, aangezien de ontwikkelaar zich wil focussen op andere projecten. Jammer voor de fans natuurlijk, maar er is toch een sprankje hoop!

Fumihiko Yasuda, de regisseur van NioH 2, zette de deur op een kier voor een eventueel vervolg in de franchise. Dat deed hij in een interview met DailyBits:

“The plan for now is to have the Nioh team move on to work on new projects after the release of Nioh 2 Complete Edition. In order to ensure that future titles, including the possibility of Nioh 3, are titles that all of our fans can enjoy and look forward to, we are putting all of our effort into Nioh 2 CE.”