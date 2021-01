Special: MXGP 2020 – De evolutie van de franchise – Met de recente release van MXGP 2020 heeft Milestone weer een nieuw deel afgeleverd in de inmiddels gevestigde franchise. In onze review kon je lezen dat we te spreken zijn over de game, omdat het het crossen goed doet weergeven. Daarnaast bespraken we in een special de features die op de PS5-versie van toepassing zijn, wat voor een meer intense beleving van de sport zorgt. Met deze recente release en de ontwikkelingen, is het ook een mooi moment om eens te kijken van waar Milestone is gekomen met de franchise.

Het verkrijgen van de licentie

Als we binnen racegames kijken, dan is het opvallend dat vooral auto’s altijd de aandacht krijgen. Het aantal games dat zich specifiek op motoren richt is relatief beperkt, maar de laatste jaren wel steeds meer in opmars. Verschillende racegames bieden immers ook de optie om op een tweewieler te stappen en er zijn games verschenen die zich specifiek op deze vervoersmiddelen richten. Denk aan een Driveclub Bikes die het Driveclub concept voortzette met tweewielers, maar ook het portfolio van de eerdergenoemde ontwikkelaar. Daarin zien we MotoGP games, net zoals de RIDE franchise en Monster Energy Supercross.

Waar we in het verleden vooral aangewezen waren op hybride games als Test Drive om te racen met motoren, is de enige redelijk constante factor de MotoGP franchise geweest. Anno 2021 zijn er veel meer soorten racegames met tweewielers in de hoofdrol en hierin speelt Milestone een vrij belangrijke rol. Ze zijn een soort van hofleverancier geworden dat alle segmenten van de markt beslaat. Voor professioneel racen hebben we de MotoGP franchise, voor meer fictief racen hebben we RIDE en voor het crossen hebben we niet een, maar zelfs twee franchises: MXGP en Monster Energy Supercross.

Beide franchises kennen hun eigen insteek, maar komen qua gameplay redelijk overeen. De kampioenschappen zijn echter anders en daardoor is er voor elke liefhebber een mooie keuze. De MXGP franchise is inmiddels een serie die jaarlijks een nieuw deel mag verwelkomen en dat sinds 2014, toen MXGP: The Official Videogame verscheen. Nadien heeft de ontwikkelaar jaarlijks een nieuw deel uitgebracht en inmiddels zijn ze ook overgestapt naar de nieuwe generatie consoles. We hebben het merendeel ook gereviewd en hierin valt te merken dat de ontwikkelaar telkens een stapje vooruit gaat.

Nieuwe generatie consoles

Een bekend euvel van de franchise waren natuurlijk de laadtijden, maar met de komst van de PlayStation 5 en Xbox Series X is dat verleden tijd, zoals we aanstippen in onze ‘next-gen’ special. Het laden gaat bijzonder snel en dat komt het gebruikersgemak enorm ten goede. Ook heeft de ontwikkelaar stappen gezet in de algehele visuele presentatie, waardoor de games er vandaag de dag netjes uitzien. Met name het detail in de omgevingen direct langs de baan en de zogeheten ‘terrain deformation’ speelt vrijwel altijd een rol, wat zoveel betekent als de ondergrond die verandert naargelang de motoren die er op rijden.

Dit zijn samen met stapsgewijs verbeterde physics een ontwikkeling die toe te juichen valt, want als je de reviewcijfers erbij pakt zie je ook dat de MXPG franchise over het algemeen steeds beter scoort. Met andere woorden: de MXGP games worden met het jaar beter en als je je er nog nooit aan gewaagd hebt, dan is het advies om MXGP 2020 aan te schaffen. Die biedt immers de beste ervaring, maar we moeten wel eerlijk zijn: als je de voorgaande game(s) hebt, dan zal je niet veel grote vernieuwingen inhoudelijk merken. Tegelijkertijd profiteer je met het nieuwe deel wel van snelle laadtijden, meer spelers online, feedback features en meer, dus in dat kader biedt het een meerwaarde.

De speeltuin voor de motorcrosser

Naast dat de MXGP franchise altijd het officiële FIM Motocross World Championship aanbiedt, die je als het ware als beginnende coureur kunt doorlopen, kennen de MXGP games ook nog de zogeheten ‘Compound’ modus. Althans, zo heette het vroeger, tegenwoordig wordt de benaming ‘Playground’ gevoerd en dat is een grote speeltuin waar je je volledig in uit kan leven. Het concept is zo simpel, maar het werkt heel erg bevredigend. De grote omgeving is namelijk voorzien van allerlei uitdagingen in de zin van hoogteverschillen en obstakels, die skills vereisen om te masteren en dit is weer handig om ervaring op te doen. Die kun je immers in de carrière gebruiken.

Deze Playground modus is misschien wel de meest veranderende factor in de franchise, gezien elk nieuw deel een andere omgeving biedt. Tegenwoordig worden er ook uitdagingen aan toegevoegd en met MXGP 2020 – en dat is toch wel erg tof – zal het op korte termijn mogelijk zijn om hier in coöp doorheen te racen. Ook is de Waypoint feature aanwezig, waarmee je eigen routes kunt uitstippelen en dus een uitdaging voor jezelf en anderen kunt creëren, wat de Playground modus dus meer maakt dan alleen een omgeving om vrij doorheen te racen. Ook hierin zijn dus wat ontwikkelingen te bespeuren binnen de franchise, wat we een logische evolutie kunnen noemen.

Gezegd mag wel worden is dat de franchise positieve ontwikkelingen doormaakt, maar dat het niet altijd even snel gaat. Het zijn geen enorme stappen vooruit, maar vooral graduele stappen die jaarlijks moeten bijdragen aan een betere ervaring. Dat maakt MXGP 2020 in die zin tot op heden het beste deel, wat ook te danken valt aan de kracht van de nieuwe consoles. Dit levert een merkbare bijdrage aan de algehele speelervaring en we zijn in dat kader heel erg benieuwd naar wat MXGP volgend jaar te bieden zal hebben. De limieten van de hardware zijn nog niet eens in zicht, dus dat levert in potentie veel mogelijkheden voor de franchise op. Net zoals voor Monster Energy Supercross!