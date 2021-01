Al ruim 3 jaar weet ontwikkelaar Mundfish ons met verschillende trailers van Atomic Heart te intrigeren. Inmiddels is het alweer een tijdje stil rondom de game. Het is immers 6 maanden geleden dat er nieuwe gameplaybeelden van Atomic Heart opdoken. Daar komt nu verandering in. In samenwerking met NVIDIA GeForce heeft de studio een nieuwe trailer uitgebracht, die ray tracing en Super Sampling (DLSS) in de verf zet. De trailer zie je hieronder.

Kijken is leuk, maar spelen is nog veel leuker. Beschik je over een goede pc met een RTX kaart? Zo ja, dan kun je aan de slag met de Atomic Heart RTX demo. Deze is hier te downloaden. Let wel op! Je moet over Windows 10, 16 GB ram en minimaal een Intel Core i7 3770 of beter beschikken, wil je de demo ook daadwerkelijk kunnen spelen. Helaas val ik zelf buiten de boot, dus mocht je het gespeeld hebben, laat dan vooral in de reacties weten wat je er van vindt.

Atomic Heart is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.