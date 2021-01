Hoewel Sony Santa Monica studio ook aan andere projecten heeft gewerkt, is de ontwikkelaar natuurlijk voornamelijk met de God of War-serie bezig geweest. Momenteel wordt er druk aan God of War: Ragnarok gewerkt, maar uit een nieuwe vacature blijkt dat de studio opzoek is naar een art director voor een nieuwe onaangekondigde game. Meer details zijn er niet bekendgemaakt, maar nog een God of War-game is natuurlijk erg onwaarschijnlijk.

🔥 HOT JOB: ART DIRECTOR 🔥

We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title!

If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021