Net zoals vorig jaar zal het Road to Six evenement terugkeren naar Rainbow Six Siege. Dit evenement – wat duurt tot het einde van de Six Invitational 2021 op 22 februari – vindt elke donderdag tot maandag plaats en het luidt ook de terugkeer van de map Stadium in.

Op deze map speel je de Bomb modus en er zullen speciale kogelwerende ramen aanwezig zijn, die ervoor zorgen dat je elkaar wel kunt zien, maar niet kunt aanvallen. Daarnaast bestaan de wedstrijden uit drie rondes van drie minuten per kant. De teams zullen bovendien de outfits dragen uit de Six Invitational 2021 Battle Pass.

Tijdens dit evenement is de Road to Six Invitational Battle Pass beschikbaar voor de prijs van 1200 R6 credits. De Battle Pass bevat 100 Tiers met gratis en premium beloningen en je hebt tot 22 februari om alles vrij te spelen. 30% van de Battle Pass inkomsten gaan overigens naar de prijzenpot van de Six Invitational 2021.

De Six Invitational zelf vindt plaats van 9 tot en met 21 februari. De 20 beste teams ter wereld zullen ten strijde trekken om die felbegeerde eerste plaats én de prijzenpot te bemachtigen. Vanwege de aanhoudende coronapandemie zal er helaas geen publiek aanwezig zijn bij het evenement, maar je kunt de wedstrijden natuurlijk wel via Twitch en YouTube volgen.