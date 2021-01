Het tweede seizoen van Zombie Army 4: Dead War is ten einde gekomen. De laatste missie is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

De derde missie in de Death From Above-reeks is Dead Zeppelin. Zoals de naam al doet vermoeden, staat er een dodelijke zeppelin centraal. Je zal dit gevaarte uit moeten schakelen en natuurlijk zullen er vele zombies zijn die je dit moeilijk proberen te maken.

De nieuwe misse brengt ook nog wat extra skins en wapens met zich mee en deze zijn als volgt:

Night Ops Jun Outfit

Toxic Hazard Weapon Skins

Black Ice Weapon Skins

Horror Charms Pack

Buckets Headgear Pack

7.65mm Polizeipistole Pistol Bundle

Nagant M1895 Pistol Bundle

Wat Dead Zeppelin allemaal met zich meebrengt kan je ook bekijken in de onderstaande trailer.