Guerrilla Games heeft (voorlopig) de laatste patch voor de pc-versie van Horizon: Zero Dawn afgeleverd en gaat vanaf nu alle middelen inzetten op de verdere ontwikkeling van Horizon: Forbidden West. Dit laat de Nederlandse studio weten via een bericht op hun website.

De pc-versie van Horizon: Zero Dawn had te maken met een aantal vervelende problemen, en dus was de ontwikkelaar genoodzaakt om daar nog een aantal fixes voor uit te brengen. Met patch 1.10 is voorlopig de laatste update uitgebracht en kan Guerrilla Games zich vanaf nu volledig focussen op de ontwikkeling van Horizon: Forbidden West.

“We’re happy to announce that Patch 1.10 for Horizon Zero Dawn Complete Edition is now live! This patch introduces crash fixes and performance improvements that were reported by our community.

As our team continues development on our upcoming title Horizon Forbidden West, we are shifting to less frequent updates for Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC after this patch. Please note that we will continue to monitor our community spaces as always!

We want to thank you all for your continued support and for sending in your crash reports over the past months. The information we received through your reports was invaluable to further investigate and help fix some of the trickier issues that we fixed in Patch 1.10.”