De DualSense is niet alleen voor de PlayStation 5 te gebruiken. Zo werden er kort geleden officiële Linux drivers uitgebracht door Sony. Daarnaast werkt de controller met Steam en natuurlijk de pc voor bijvoorbeeld PlayStation Now. Nu kan de controller ook gebruikt worden op de Nvidia Shield.

Er is een update uitgekomen voor de digitale mediaspeler, waardoor je de DualSense controller kunt gebruiken voor je Android games of wanneer je GeForce Now gebruikt. Het enige wat je daarvoor moet doen is naar de Bluetooth-optie van de Nvidia Shield gaan en dan de PlayStation-knop van de controller indrukken totdat deze blauw oplicht rond het touchpad.

Op die manier kan er een verbinding gelegd worden en is de controller in combinatie met de Shield te gebruiken.