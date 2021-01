Ubisoft wist veel gamers te verrassen met de kleurrijke openwereld van Immortals: Fenyx Rising en wij waren zelf ook positief in onze review van de game. Immortals: Fenyx Rising krijgt naar verwachting vandaag de eerste uitbreiding en daar blijft het mogelijk niet bij. Naar verluidt is er een demo op komst voor de game.

Het bestaan van de demo is nog niet bevestigd, maar via Twitter werd de mogelijke komst gedeeld. Een bot die regelmatig de PlayStation Store afstruint ontdekte namelijk het bestaan van ‘CUSA 26093’ en die code is gelinkt aan een demo van deze mythologische game. Hieronder kan je de Tweet in kwestie vinden.

Wanneer deze demo komt is nog onbekend. De eerste uitbreiding – A New God – verschijnt dus naar verwachting vandaag en mogelijk zal de demo gelijktijdig worden uitgebracht.