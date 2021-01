Vier jaar geleden werd Everspace als succesvol Kickstarter project de wereld ingebracht en deze indie roguelike space shooter was een aangename verrassing. Een jaar later, in 2018, verscheen de game op consoles en deze werd goed ontvangen door critici. Het tweede deel is al beschikbaar in early access op pc en er is nu ook meer duidelijk over een console release.

Een fan vroeg de ontwikkelaar namelijk wanneer de consoleversies verwacht worden en het team vertelde dat de consoleversies voor 2022 gepland staan. Verder geeft de ontwikkelaar aan dat er later dit jaar meer informatie over Everspace 2 verschijnt. Voorlopig moeten we het met deze info doen en is het dus wachten tot 2022 voor het vervolg op de genoemde space shooter.

Wij waren ook positief over Everspace en ons oordeel kan je terugvinden in onze review.