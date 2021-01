Als je Hitman en Hitman 2 in je collectie hebt, kan je bij het aanschaffen van Hitman III de levels uit de eerdere games overzetten naar de nieuwste iteratie. Ook je voortgang in deze titels blijft bij dit overzetten bewaard. Meer zelfs, als je bepaalde Trophies in Hitman en Hitman II reeds behaald hebt, zullen deze automatisch de corresponderende ‘Legacy Trophies’ in Hitman III unlocken. Een dubbele beloning dus, voor al wie tijd en moeite in de franchise gestoken heeft.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn in het land der huurmoordenaars. Hitman III heeft namelijk met enkele technische problemen te kampen, die uitgerekend het eerder beschreven overzetten van savedata bemoeilijken. Sommige gamers ervaren zelfs dat het kopiëren van Hitman II data hun voortgang in Hitman III wist. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. IO Interactive laat via Twitter weten op de hoogte te zijn en er alles aan te doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

We’re hard at work on getting IOI Account back online to enable progression carryover.

We’ll tell you when it’s fully operational again. Please press F5 on Twitter instead of our site. We want it back up and running just as much as you do. Thanks! pic.twitter.com/4St0a2hYtQ

— IO Interactive (@IOInteractive) January 20, 2021