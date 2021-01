Fans van John Carpenter’s The Thing – een tijdloze klassieker in het horrorgenre – spitsen best even de oren. De Poolse ontwikkelaar Liquid Engine Development heeft namelijk een survival horror game aangekondigd, die heel duidelijk gebaseerd is op Carpenters ijzige meesterwerk. Het spel heet Buried in Ice en zou zowel op consoles als op pc moeten verschijnen.

De onderstaande trailer is alvast behoorlijk sfeervol en ook de reeds vrijgegeven details ogen veelbelovend. Je zal nauw moeten samenwerken met je team om levend het einde van de game te halen… maar niet iedereen is zomaar te vertrouwen. Je weet immers nooit of de man naast je zichzelf is of een bloeddorstig buitenaards wezen dat zijn huid als jas draagt.

Laat maar komen, niet? Wij kunnen alvast niet wachten om virtueel de strijd met het iconische wezen – én de meedogenloze omstandigheden in Antarctica – aan te gaan.