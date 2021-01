Naughty Dog staat er al een hele tijd om bekend dat ze graag easter eggs in hun games steken. The Last of Us: Part II was op dat vlak geen uitzondering. Zo zijn er verwijzingen naar Uncharted, dat andere vlaggenschip van de succesontwikkelaar, en oplettende spelers zullen ook verschillende PlayStation consoles aantreffen. Een PlayStation 3, bijvoorbeeld… die zowaar onvernietigbaar is.

Dit is best opmerkelijk, aangezien heel wat omgevingselementen in The Last of Us: Part II bewust kapot te slaan of knallen zijn. De PS3 op de bovenstaande foto is dat echter niet. Hetzelfde geldt voor de PlayStation Vita die je gaandeweg het avontuur ook in de handen van een NPC treft, ook die is niet kapot te krijgen.

Dit heeft te maken met de licentie die voorschrijft dat consoles of handhelds niet kapot gemaakt mogen worden, waarbij Druckmann eerder aangaf dat het verwerken van de PlayStation Vita in de game moeilijker was dan gedacht. Ook mocht Naughty Dog het scherm niet kapot maken wanneer men die liet vallen.

Daaruit blijkt dat Sony erg zuinig is op z’n creaties, want waar alles kapot kan en mag, geldt dat niet voor PlayStation systemen in de game.