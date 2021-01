Diverse PlayStation 4 games kregen rond de release van de PlayStation 5 een upgrade, waardoor de games er op het nieuwe systeem nog beter uitzien en extra features ondersteunen. RIDE 4 is wat dat betreft iets later, maar heeft vandaag ook een zogeheten ‘next-gen upgrade’ gekregen.

Deze upgrade is voor kopers van de PS4-versie tot 30 april 2021 geheel gratis te downloaden, dus als je de game in bezit hebt dan raden we je aan de upgrade binnen te halen. Om deze release te ondersteunen heeft Milestone een trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.

De belangrijkste verbeteringen zijn een resolutie tot 4K en een framerate van 60 frames per seconde. Ook is het nu mogelijk om online met 20 man te racen en de game ondersteunt natuurlijk de feedback functies van de DualSense controller. In een special gaan we daar op korte termijn dieper op in.