Onlangs werd duidelijk dat Square Enix een aantal handelsmerken in Japan geregistreerd had die een link hebben met Final Fantasy VII. Het ging om de termen ‘Ever Crisis’, ‘The First Soldier’ en ‘Shinra Electric Power Company’. Voor die laatste werd ook het logo geregistreerd, wat de indruk gaf dat Square Enix mogelijk met iets extra’s rondom Final Fantasy VII bezig is.

Dit wordt nu versterkt door het feit dat de term Ever Crisis ook in Europa en Canada is geregistreerd, dat samen met het nieuwe Shinra logo. Die werd eveneens in Europa vastgelegd en hieruit blijkt wel dat Square Enix deze termen dus wereldwijd aan registreren is, wat zeker niet zonder reden gebeurt.

Het kan zijn dat de uitgever dat doet met het oog op de ontwikkeling van Final Fantasy VII Remake Part 2, het kan ook zijn dat ze met iets van een spin-off in de franchise bezig zijn. Dit is echter onduidelijk en daarvoor moeten we de aankondiging van de uitgever afwachten.