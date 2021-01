Special: De PS5-features van RIDE 4 – Het is alweer een tijdje geleden dat alle motorliefhebbers hun hart konden ophalen in RIDE 4. Een nieuw jaar is gestart en daar is dan ook de PlayStation 5-versie van de game. Sinds 21 januari kunnen al de eigenaren de game gratis upgraden naar een verbeterde PlayStation 5-versie. Je krijgt hiervoor nog tot 30 april 2021 de tijd, want dan vervalt deze gratis actie. In onze review over de game viel te lezen dat we positief waren over deze racer op twee wielen. Maar mocht je nog twijfelen of deze nieuwe versie de moeite waard is, zullen we hieronder de verschillen benoemen en duiden.

Minpunt zijn weggewerkt

Als je onze review van RIDE 4 gelezen zou hebben, dan zal je je vast nog kunnen herinneren dat we vooral gefrustreerd werden door de time-trials. Dit omdat je bij elk foutje, je hele rondje opnieuw moest doen inclusief het doorlopen van sommige menu- en laadschermen. Het voordeel van de PlayStation 5 is natuurlijk de krachtigere (en snellere) hardware, die er dus voor zorgt dat de laadtijden tot het verleden behoren. Dit is ook het geval in RIDE 4, met als gevolg dat die frustrerende time-trials een heel stuk sneller opnieuw te spelen zijn, wat we alleen maar kunnen toejuichen. De laadtijden op zichzelf zijn – tot ons plezier – een heel stuk korter geworden, wat het speltempo alleen maar ten goede komt.

Extra kracht

De krachtigere PlayStation 5 zorgt er ook voor dat er tegelijkertijd meer rijders (nu 20) op de baan aanwezig kunnen zijn, zonder dat dit de prestaties van de game doet beïnvloeden. Dit geldt zowel voor de singleplayer-ervaring als voor de multiplayer. Dit extra aantal rijders zorgt ervoor dat je niet alleen meer rijders hebt die je kan inhalen, maar ook dat ongelukken op de baan frequenter zullen voorkomen. Dit maakt alles extra realistisch en ook uitdagender, aangezien je rijders zult moeten proberen te ontwijken die vlak voor je neus op hun snufferd gaan.

Ook visueel is de game er nog wat op vooruit gegaan. De game kan op de PlayStation 5 in een (dynamische) resolutie van 4K draaien en dat aan 60 frames per seconde. Dit zorgt ervoor dat de game er nog gedetailleerder uitziet en dat de animaties in vergelijking met de PS4-versie net ietsje vloeiender zijn, wat voor een meer soepele totaalervaring zorgt. Niet alleen de motoren zien er nog beter uit, ook de circuits en de omgeving rond de circuits zijn verbeterd met de toevoeging van meer details en mooiere vergezichten. De stappen vooruit zijn niet gigantisch, maar het is net dat beetje mooier, dus waarom zou je niet gratis upgraden?

PlayStation 5-features

Natuurlijk gebruikt RIDE 4 ook de nieuwe features van de PlayStation 5 DualSense-controller, namelijk de haptische feedback en de adaptieve triggers. Deze trachten ervoor te zorgen dat je nog meer het gevoel krijgt dat jij het bent die aan duizelingwekkende snelheden over het circuit raast. De haptische feedback probeert de vibratie van de motor te simuleren alsook de ondergrond waar je je op bevindt. Scheur jij over de curbstones bij het aansnijden van een bocht, dan zal je dit voelen in de controller. Wanneer je het niet zo nauw neemt met de breedte van het circuit en dus af en toe het gras, grind of zand naast de baan opzoekt, dan zal je dit ook voelen in verschillende gradaties naargelang de ondergrond. Als je echter jouw racemachine op de baan weet te houden, dan zal je voornamelijk een lichte trilling voelen van je motor wanneer die op hoge toeren draait.

Zoals eerder aangegeven zijn ook de adaptieve triggers van toepassing en deze zijn subtiel in de gameplay geïmplementeerd. Gas geven en remmen zijn nagebootst door ervoor te zorgen dat de triggers de nodige weerstand geven bij het indrukken. Dit zorgt ervoor dat ook hier het gevoel gecreëerd wordt van hun levensechte tegenhangers, dit geeft in werkelijkheid immers ook weerstand. Ook zorgt dit ervoor dat je toch nog iets preciezer kan omspringen met de hoeveelheid gas die je geeft en de abruptheid van je remmen, wat je snelheid alleen maar ten goede kan komen. De implementatie van deze features in de gameplay is een welkome toevoeging, aangezien deze features ons toch echt meer onderdompelen in de wereld van het racen.

Tot slot willen we wel nog even een klein puntje aanhalen, wat nog niet is opgelost in de PS5-versie. De tuck-in is visueel nog steeds niet te zien, waardoor je dit soms zal vergeten te gebruiken. Dat gezegd hebbende is de PS5-versie in alles de betere versie, wat een beetje vanzelfsprekend is uiteraard. De adaptieve triggers en de haptische feedback zorgen voor een leukere ervaring, aangezien het realistischer aanvoelt en we preciezer kunnen zijn met de gas- en remhendels. Dat we afscheid nemen van de laadtijden is ook zeker een pluspunt. Bovendien ziet het er visueel net een tikkeltje beter uit, dus er is geen reden om niet over te stappen naar de PS5-versie van RIDE 4.