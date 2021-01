Recent lieten we al weten dat Ghost Recon: Breakpoint door Ubisoft weer even in de spotlights wordt gezet vanwege het cross-over evenement met Rainbow Six Siege. Hieronder valt ook een ‘gratis’ weekend, waarbij de game voor iedereen te spelen is die het niet in bezit heeft.

Deze trial is inmiddels van start gegaan en als je het graag wilt uitproberen, dan bij dezen een reminder dat je de game kunt downloaden uit de PlayStation Store. Wel is het noodzakelijk om te beschikken over een actief PlayStation Plus abonnement, gezien de game een online verbinding vereist. Ook vanwege de coöperatieve functies.

Mocht je de game aan willen schaffen na deze trial, dan neem je je voortgang vanzelfsprekend mee. Ook is de titel nu in de aanbieding, zo kost de basisgame momenteel slechts €9,09 in de PlayStation Store. De Gold Edition is ietsje duurder met €19,99, die kan je hier vinden.