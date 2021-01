Het zal niemand verbazen dat Naughty Dog inmiddels bezig is met een nieuw project, dat volgens eigen zeggen ‘erg cool’ zal worden. Alleen weten we niet wat voor game dit zal worden. Er is echter wel concept art online verschenen van een senior artist die bij de ontwikkelaar werkt, wat wellicht een tipje van de sluier oplicht.

Hyoung Nam heeft twee maanden geleden wat concept art online gezet met de tekst: “Inspire from new game. You know what I’m talking about.” De artwork die daarbij geplaatst werd laat een fantasy-setting zien. Het is natuurlijk geen feit dat deze tekeningen gebruikt worden voor de nieuwe game, maar Naughty Dog is op zoek naar een gameplay animator die onder andere zal werken aan ‘hand-to-hand combat’. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen in een fantasy-titel.

De artwork in kwestie kan je hieronder checken.