Het Full Motion Video-genre is een speerpunt voor uitgever Wales Interactive en de volgende titel is alweer in aantocht. I Saw Black Clouds komt in het eerste kwartaal van dit jaar naar de PlayStation 4 en later zal er ook een PlayStation 5-versie verschijnen.

In I Saw Black Clouds speel je als Kristina, die terugkeert naar haar geboortestad om daar de plotselinge dood van haar vriendin te onderzoeken. Zoals het een interactieve film betaamt, zullen jouw beslissingen invloed hebben op het verhaal en er zijn meerdere eindes.

Buiten de aankondiging van de game is er ook een eerste trailer vrijgegeven en die check je hieronder.