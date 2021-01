Vanaf nu tot en met 28 januari kunnen de spelers van Immortals: Fenyx Rising genieten van een nieuw in-game evenement. Dit evenement is een cross-over tussen de game en de Netflix-serie ‘Blood of Zeus’.

Er is een nieuwe tijdelijke missie toegevoegd, genaamd ‘A tribute to family’, waarbij je Cerberus en Chimera, twee monsters, zult moeten verslaan. Indien je deze twee monsters weet te verslaan, krijg je een Adelaarhanger en iets om je personage nog wat op te fleuren. Deze zijn natuurlijk gebaseerd op de Netflix-serie waar Ubisoft een samenwerking mee aan is gegaan.

Verder krijgen spelers de kans om een nieuw wapenpakket te verdienen dat bestaat uit skins voor zowel jouw zwaard, bijl als je boog. Tot slot kan je ook nog in de voetsporen treden van halfgod Heron met een ander nieuw pakket waar skins inzitten voor zowel jouw helm, je pantser, jouw vleugels en zelfs je rijdier en feniks.

Voor alle spelers die er niet tijdig bij kunnen zijn: niet getreurd, de pakketten blijven ook na 28 januari, wanneer het ‘Blood of Zeus’ evenement afloopt, beschikbaar.