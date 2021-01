Op 21 november in 2000 maakten gamers kennis met de kale huurmoordenaar Agent 47 in Codename 47. Inmiddels zijn we 21 jaar verder en is Hitman III onlangs in de winkelrekken verschenen. Door de jaren heen hebben we vele versies van de iconische moordenaar voorbij zien komen en Agent 47 oogt iedere keer net wat anders. Op Reddit zijn de vele gezichten van hem naast elkaar gezet en dit zorgt voor een hilarisch resultaat.

De selfies van Agent 47 zijn namelijk ook bewerkt in FaceApp, zodat ze allemaal hetzelfde gezicht trekken. Zoals je kunt zien is Agent 47 het lachen nog niet verleerd en is zijn glimlach zelfs enigszins angstaanjagend om te zien. Het is te hopen dat zijn slachtoffers niet dit gezicht als laatste zagen voordat ze het loodje legden. Hieronder kan je de vele selfies van de moordenaar bekijken.