Nog niet zo lang geleden kwam het hoge woord er bij SNK eindelijk uit en werd The King of Fighters XV officieel aangekondigd. Niet lang daarna kregen we ook het eerste personage genaamd Shun’Ei te zien. Dit personage werd middels een trailer geïntroduceerd en dat wordt op dezelfde manier gedaan met Meitenkun.

Alhoewel hij een niet al te wakkere indruk achterlaat, deelt hij wel degelijk rake klappen uit. In een aantal van zijn combo’s maakt hij gebruik van zijn geliefde kussen en hij laat de tegenstander alle hoeken van de kamer zien. Meitenkun laat niet met zich sollen in de onderstaande trailer, dus check het zeker even!