Een van de PlayStation 5 launchgames die vlak voor de release van de console werd uitgesteld, is Destruction AllStars. Deze game verschijnt nu begin februari en is onderdeel van PlayStation Plus, zodat het een groot publiek kan bereiken. Dat is van belang, gezien het een multiplayer only game is.

Gezien de release nu steeds dichterbij komt en het alweer even geleden is dat we wat van de titel vernomen hebben, is er een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer stelt de zestien speelbare personages aan je voor, zodat je ze alvast een beetje leert kennen.

